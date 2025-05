Covid allerta per nuova variante Bassetti | Guardia troppo bassa

La nuova variante di Covid mette in allerta gli esperti, tra cui il noto virologo Bassetti. Mentre la maggior parte degli italiani vive come se il pericolo fosse alle spalle, l'abbassamento della guardia vaccinale potrebbe avere conseguenze gravi per le fasce più fragili della popolazione. È fondamentale non dimenticare che la pandemia non è finita: rimanere informati e protetti è essenziale per tutti. La salute è un bene collettivo!

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Il Covid oggi non è un problema per la stragrande maggioranza degli italiani, ma aver abbassato troppo la guardia sul discorso vaccinale e sul 'liberi tutti' dai vaccini non funziona. Le persone anziane e immunodepresse hanno problemi con il Covid". Così all'Adnkr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Covid, allerta per nuova variante. Bassetti: "Guardia troppo bassa"

