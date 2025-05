Così si scongiurano le frodi digitali | tutti i segreti su come difendersi in un incontro pubblico

Domani (venerdì 30 maggio) dalle ore 10 alle 13, Poste Italiane e Polizia Postale si troveranno nuovamente insieme nell'ufficio postale di via Roma a Palermo, per accogliere i cittadini sul tema delle frodi tecnologiche e non solo. L'obiettivo dell'iniziativa, nell'ambito della loro storica.