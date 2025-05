Così Leone XIV unisce tradizione e modernità

Scopri come Papa Leone XIV, simbolo di integrazione tra tradizione e modernità, abbia recentemente visitato il Campidoglio, ricevendo l'omaggio della città e del sindaco Gualtieri. Un evento che sottolinea l'importanza di costruire insieme un futuro ricco di traguardi condivisi.

Domenica scorsa, 25 maggio, in una giornata luminosa e festosa, Papa Leone XIV si è prima recato per una visita di cortesia in Campidoglio, dove ha ricevuto l’omaggio della Città e del sindaco Roberto Gualtieri il quale, rivolgendosi al santo Padre, ha detto che ci sono “tanti traguardi da raggiungere insieme”. In particolar modo, egli . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Così Leone XIV unisce tradizione e modernità

