Così il Psg di Al-Khelaifi ha rivoluzionato il calcio tra ombre e petrodollari

Il PSG di Nasser Al-Khelaifi ha rivoluzionato il calcio, tra investimenti da petrodollari, controversie e alleanze strategiche. Mentre il club acquista campioni e alimenta il suo successo finanziario, sono anche emerse ombre e sospetti che attraversano le sue stagioni di gloria e difficoltà, in un equilibrio tra innovazione e polemiche.

Denunce, sospetti, veleni. Ombre, tante. Così come le amicizie, importanti. Certo, poi ci sono anche i campioni presi e portati sotto la Torre Eiffel, strapagati ma incapaci di vincere in Europa. Per anni Nasser Al-Khelaifi, l'intoccabile qatariota del Psg al di sopra della legge, ha collezionato "figurine" in campo e guai giudiziari al di fuori. Plurindagato (l'ultima accusa mossa a febbraio nei suoi confronti riguarda una battaglia nell'editoria francese, con la successiva minaccia di ritirare ogni investimento dalla Francia) ma anche spesso scagionato: restano ombre dietro il ritratto di questo personaggio che scollina ogni inchiesta a cominciare da quella dell'assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar, con una tranquillità che non è normale.