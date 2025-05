Così com’è il film di Antonello Scarpelli dal 29 maggio al cinema

Scopri "Così com’è", il film di Antonello Scarpelli nelle sale italiane dal 29 maggio, un’opera vincente e coinvolgente presentata in anteprima al Bellaria Film Festival 2025. Con il supporto della Calabria Film Commission e distribuito da Albolina Film, questo film elegante e autentico offre uno sguardo profondo sulla realtà contemporanea.

"Così com'è" è il film di Antonello Scarpelli, nelle sale italiane dal 29 maggio grazie ad Albolina Film, con la collaborazione di Cineclub Internazionale Cinema Italiano Indie. Il film è stato realizzato con il contributo della Calabria Film Commission. Presentato in anteprima al Bellaria Film Festival 2025, "Così com'è" è stato premiato come Miglior film nella sezione competitiva Gabbiano e ha ricevuto il Premio Distribuzione MYmovies ONE. Il film di Antonello Scarpelli segue le vicende di Emilia, impiegata comunale in Calabria, la cui esistenza viene travolta dalla diagnosi di Alzheimer fatta al marito.

