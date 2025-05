Cosa ottiene Meloni in Uzbekistan 14 accordi siglati e via Roma a Samarcanda

Durante la visita di Meloni in Uzbekistan, sono stati siglati 14 accordi che rafforzano la collaborazione tra i due paesi, simbolo di un impegno concreto nelle aree economica, culturale e diplomatica. Tra i segnali di questa partnership, l’intitolazione di una via a Roma a Samarcanda rappresenta un gesto emblematico di vicinanza e collaborazione internazionale.

Anche i simboli, come una via intitolata alla CittĂ Eterna, raccontano di intese e collaborazioni che si stringono tra governi e nazioni. Il caso dell’Italia e dell’Uzbekistan in questo senso è indicativo. Non solo la decisione del governo di Samarcanda di intitolare a Roma una delle strade principali della capitale è un gesto di omaggio alla visita ufficiale della premier Giorgia Meloni nel Paese centroasiatico, ma prova a compiere un passo in piĂą verso un Paese che il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, ha definito stabile e con cui bisogna tessere maggiori relazioni. Nel mezzo la centralitĂ sempre maggiore dell’Asia Centrale, vera e propria porta girevole per i destini di due continenti confinanti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa ottiene Meloni in Uzbekistan. 14 accordi siglati e “via Roma” a Samarcanda

