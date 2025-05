Cosa fare se mio figlio dice le parolacce | i consigli dell’esperta per farlo smettere

Scoprire che nostro figlio dice parolacce può mettere in crisi Genitori, ma è importante affrontare la situazione con calma e consapevolezza. Esperta di pedagogia, Anna Granata condivide consigli pratici e strategie per aiutare i bambini a capire i limiti senza repressioni, promuovendo un dialogo sereno e costruttivo.

Capita spesso che i bambini dicano o ripetano parolacce, scatenando reazioni diverse negli adulti. Ma come comportarsi? Anna Granata, psicologa e docente di pedagogia all’Università Milano-Bicocca, spiega le cause del fenomeno e offre consigli utili per affrontarlo con equilibrio e senza inutili repressioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cosa fare se mio figlio dice le parolacce: i consigli dell’esperta per farlo smettere

