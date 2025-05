Cosa fare oggi a Bologna | eventi di giovedì 29 maggio 2025

Scopri cosa fare oggi a Bologna! Ecco gli eventi imperdibili di giovedì 29 maggio 2025, tra presentazioni culturali e appuntamenti speciali, per vivere al massimo questa giornata sotto le Due Torri.

Bologna, 29 maggio 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata a Bologna? Non vi preoccupate, perché abbiamo preparato per voi una lunga lista di appuntamenti da non perdere e che vi riempiranno il giovedì sotto le Due Torri. Alle 18.30, alla libreria Coop Ambasciatori, Annalisa Cuzzocrea presenta E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia. Con l'autrice, Silvia Avallone e Paolo Nori. Alle 19.30, al parco della Lunetta Gamberini, è in programma Fiati sospesi, nell'ambito di Summer Moon. Alle 19, al Grand Tour Italia, Niccolò Agliardi presenta il suo nuovo libro Prima di essere principi, in dialogo con Roberto Vecchioni e il chitarrista Max Elli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: eventi di giovedì 29 maggio 2025

Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di giovedì 22 maggio - Scopri cosa fare oggi a Bologna, giovedì 22 maggio 2025. Tra eventi culturali, incontri e incontri letterari, la città si anima all'ombra delle Due Torri. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questo fine settimana; Eventi del weekend a Bologna: cosa fare il 23, 24 e 25 maggio 2025; Cosa fare a Bologna a giugno 2025? Cinema, concerti ed eventi all'aria aperta; Eventi a Bologna di mercoledì 21 maggio 2025: cosa fare oggi in città. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa fare oggi a Bologna: eventi di giovedì 29 maggio 2025 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Scrive msn.com

Eventi a Bologna del 28 maggio 2025: cosa fare oggi in città - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Da msn.com

Eventi 28 maggio a Bologna e dintorni: Fois, incontro su Zangheri, Martone e il film “Fuori” - Le autrici Clara d'Ovidio e Vincenza Vincenti presentano il libro “I Tarocchi della Bologna magica. Un viaggio nella saggezza popolare“ (Pendragon). Con loro Fulvio De Nigris. Portico della Libreria ... 🔗Segnala msn.com

An unusual itinerary in BOLOGNA: a surprising city full of life