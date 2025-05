Cosa fare in città | gli eventi del ponte del 2 giugno

Scopri cosa fare in città durante il ponte del 2 giugno, un lungo weekend ricco di eventi nel novarese e nel Vco. Dalle fiere alle degustazioni, tra spettacoli, mostre e concerti, ci sono tante occasioni per vivere momenti indimenticabili e scoprire le bellezze locali.

Sarà un fine settimana (lungo) di festa con tanti appuntamenti ed eventi quello in arrivo nel novarese e nel Vco. In programma ci sono spettacoli, mostre, fiere, degustazioni, feste del vino e della birra, visite guidate, festival, escursioni, concerti e tanto altro. Scopriamo insieme gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Cosa fare in città: gli eventi del ponte del 2 giugno

