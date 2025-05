Cosa fare a Firenze nel weekend della Festa della Repubblica

Scopri cosa fare a Firenze nel weekend della Festa della Repubblica: un'occasione per immergersi in eventi culturali, visite gratuite ai musei e celebrazioni speciali. Non perdere gli appuntamenti imperdibili e seguici sul nostro canale WhatsApp di FirenzeToday per rimanere aggiornato su tutte le novità!

Domenica Metropolitana: gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini Il 1° giugno torna la Domenica Metropolitana

Reti di quartiere in festa nel weekend a Valtesse, Redona e Monterosso - Nel weekend, Valtesse, Redona e Monterosso si animano con una festa dedicata alle reti di quartiere. L'iniziativa offre due giorni di eventi per promuovere il dialogo e la conoscenza delle realtà associative locali. 🔗continua a leggere

