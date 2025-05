Cosa aspettarsi da Il Rifugio Atomico la nuova serie dello shorunner della Casa di Carta

Scopri cosa aspettarti da "Il Rifugio Atomico", la nuova serie dello showrunner Álex Pina, che combina azione, sesso, impulsività e un tocco di umorismo assurdo. Dopo due anni di assenza, questa sorpresa Netflix promette emozioni intense e momenti di binge watching grazie alla regia esperta e coinvolgente.

Action, sesso, impulsività, follia e una certa dose di umorismo assurdo, questo è ciò promettono i progetti di Álex Pina ed Esther Martínez, che con Il Rifugio Atomico tornano dopo due anni di assenza dal palinsesto Netflix. Una sorpresa formato pillola video. Evidentemente la coppia esperta in serie che inducono al binge watching ha lavorato osservando un rigido silenzio nell'attesa di farci una sorpresa. E così è stato perché, di punto in bianco, scopriamo contemporaneamente sia l'esistenza di un nuovo progetto in 8 puntate sia la sua data di release, che è il 19 settembre 2025. Una trama tutta da scoprire. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cosa aspettarsi da Il Rifugio Atomico , la nuova serie dello shorunner della Casa di Carta

Il rifugio atomico: sul set della nuova serie dei creatori de La casa di carta - Il set de Il Rifugio Atomico, sullo sfondo della nuova serie dei creatori de La Casa di Carta, ci ha immerso in un'atmosfera minimalista e immersiva. 🔗continua a leggere

