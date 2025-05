Cortona si accende di musica | torna NUME Academy & Festival con le star della classica e i talenti di domani

Dal 23 al 29 giugno 2025, Cortona si anima con la magia della musica classica grazie al NUME Academy & Festival, una delle manifestazioni più raffinate dell'estate italiana. Questo evento imperdibile trasformerà il borgo toscano in una vera capitale della musica, ospitando stelle internazionali e talenti emergenti in una cornice unica.

Sta per partire il conto alla rovescia: dal 23 al 29 giugno 2025, Cortona si trasformerà in una vera capitale della musica classica grazie alla nuova edizione di NUME Academy & Festival, manifestazione tra le più raffinate del panorama estivo italiano. Gidon Kremer Per una settimana, il borgo toscano ospiterà 13 grandi interpreti internazionali e 13 giovani promesse selezionate tra oltre 320 candidature da tutto il mondo. Un'occasione unica di incontro e formazione, dove il talento si fonde con la bellezza del territorio. Tra i nomi più attesi, due vere leggende del concertismo mondiale: Gidon Kremer, considerato il "Premio Nobel delle Arti" per l'eccellenza musicale e vincitore del prestigioso Praemium Imperiale, e Steven Isserlis, uno dei soli due violoncellisti viventi inseriti nella Gramophone Hall of Fame.