Cortona gli uffici e i servizi pubblici nel giorno della Festa della Repubblica

A Cortona, il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, saranno aperti soltanto i servizi pubblici essenziali, mentre gli uffici e i poli culturali e turistici osserveranno un’orario ridotto. Scopri quali servizi saranno disponibili e come organizzare le tue attività in questa giornata di festa.

Arezzo, 29 novembre 2025 – Lunedì 2 giugno regolare la raccolta dei rifiuti, aperti tutti i poli culturali e turistici Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, saranno attivi solo i servizi pubblici essenziali dell’Amministrazione comunale, saranno aperti tutti i poli culturali e l’ufficio informazioni turistiche di piazza Signorelli. Secondo quanto comunicato da Sei Toscana, la raccolta domiciliare dei rifiuti sarà regolare, mentre le stazioni ecologiche saranno chiuse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, gli uffici e i servizi pubblici nel giorno della Festa della Repubblica

