Corto week end Lecce - gara di cortometraggi

Scopri il Corto Weekend Lecce 2025, la gara di cortometraggi dal 13 al 15 giugno presso la Biblioteca OgniBene, un'occasione unica per creativi e appassionati di cinema di mettere in scena storie coinvolgenti. Partecipa alla sfida cinematografica e sostieni le Comunità per i minori del territorio con il Premio Solidale Ognibene, dedicato a progetti di solidarietà e inclusione.

Corto Weekend 2025 Gara di cortometraggi Con assegnazione del PREMIO SOLIDALE OGNIBENE A favore delle Comunità per i minori del territorio di Lecce 13 - 15 giugno co Biblioteca OgniBene (Viale Michele De Pietro 45), LECCE Un solo fine settimana per pensare, girare e montare una storia che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Corto week end Lecce - gara di cortometraggi

