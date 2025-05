Corte Usa boccia dazi di Trump | illegali

Una corte federale americana ha dichiarato illegali i dazi imposti dall'ex presidente Donald Trump, bloccandone l'applicazione e affermando che il presidente Usa non ha l'autorità di imporre tariffe globali. La decisione, presa dall'US Court of International Trade, rappresenta un importante passo contro le misure commerciali unilaterali e apre un nuovo capitolo nelle relazioni economiche degli Stati Uniti.

7.15 Una corte federale americana ha bloccato temporaneamente i dazi imposti da Trump definendoli illegali e stabilendo che il presidente Usa non ha l'autorità imporre tariffe globali. E' la decisione Us Court of International Trade. La sentenza ha annullato i dazi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 mai invocata prima sulle tariffe. Secondo i giudici, non conferisce al presidente il potere di varare dazi sulle merci dall'estero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

