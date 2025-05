Corte Usa blocca i dazi di Trump

La Corte federale americana ha temporaneamente bloccato i dazi imposti da Donald Trump, definendoli illegali e interrompendo la guerra commerciale in atto. Questa decisione rappresenta una svolta inaspettata in un contesto già segnato da polemiche e tensioni tra Stati Uniti e partner internazionali.

La guerra commerciale voluta da Donald Trump già sommersa di polemiche, ricorsi giudiziari e spaccature con gli alleati internazionali prende una piega inaspettata: stop ai dazi reciproci, sono illegali, ha stabilito una Corte federale americana che ha temporaneamente bloccato le tariffe doganali decise dal tycoon.

Una corte federale americana ha temporaneamente bloccato i dazi imposti da Donald Trump, definendoli illegali e sancendo che il presidente non aveva l'autorità di imporli.

