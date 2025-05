Corte Usa blocca i dazi di Trump | Sono illegali Il presidente Usa farà appello Casa Bianca | Non decidono i giudici non eletti

Una corte federale degli Stati Uniti ha temporaneamente bloccato i dazi imposti dall'ex presidente Donald Trump, giudicandoli illegali perché non autorizzati dalla legge. La Casa Bianca ha annunciato che farà appello alla decisione, sottolineando che tali decisioni non spettano ai giudici non eletti.

New York, 29 maggio 2025 - Una corte federale americana blocca temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli illegali stabilendo che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. Lo riportano i media americani, citando la decisione della Us Court of International Trade. La corte, pronunciandosi su due casi distinti, ha emesso una sentenza che ha annullato i dazi imposti da Donald Trump ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 mai invocata prima sulle tariffe. Alcune aziende e diversi stati americani hanno fatto causa sostenendo che gli ordini del presidente violavano il potere conferito al Congresso in tema di dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corte Usa blocca i dazi di Trump: “Sono illegali”. Il presidente Usa farà appello. Casa Bianca: “Non decidono i giudici non eletti”

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali. 🔗continua a leggere

