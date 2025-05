Corte Usa blocca i dazi di Trump | Non ha l' autorità per imporli | Rubio | Inizieremo a revocare i visti agli studenti cinesi

La Corte USA ha bloccato i dazi di Trump, ritenendoli al di fuori delle sue competenze, mentre Rubio annuncia l'inizio della revoca dei visti agli studenti cinesi. Nel frattempo, Elon Musk critica il nuovo disegno di legge sulla spesa pubblica, accusando il governo di minare i risultati della revisione dei conti pubblici.

Musk contro il presidente americano: "Deluso dal suo disegno di legge sulla spesa pubblica". Per il fondatore di Tesla, a capo del Dipartimento per l'efficienza governativa, in questo modo "mina il lavoro di spending review" fatto dal Doge. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corte Usa blocca i dazi di Trump: "Non ha l'autorità per imporli" | Rubio: "Inizieremo a revocare i visti agli studenti cinesi"

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali. 🔗continua a leggere

