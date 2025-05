Corte Usa blocca i dazi di Trump | Non ha l' autorità per imporli ira della Casa Bianca | Musk ufficializza l' addio | non è più un funzionario speciale del governo

Le recenti tensioni tra la Corte USA e l'amministrazione Trump hanno sollevato dubbi sulla legittimità dei dazi imposti, mentre Elon Musk annuncia ufficialmente il suo addio come funzionario del governo. In parallelo, le dichiarazioni di Rubio minacciano la revoca dei visti agli studenti cinesi, segnando un clima politico complesso e incerto negli Stati Uniti.

"Vorrei ringraziare il presidente Trump per l'opportunità di ridurre gli sprechi", ha detto il patron di Tesla, dopo che erano emersi i primi contrasti interni con il tycoon. Rubio: "Inizieremo a revocare i visti agli studenti cinesi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corte Usa blocca i dazi di Trump: "Non ha l'autorità per imporli", ira della Casa Bianca | Musk ufficializza l'addio: non è più un funzionario speciale del governo

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali. 🔗continua a leggere

