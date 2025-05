Corte federale blocca i dazi di Trump | decisione scuote Wall Street

Una corte federale americana ha temporaneamente bloccato i dazi imposti da Donald Trump, definendoli illegali e sancendo che il presidente non aveva l'autorità di imporli. La decisione ha causato un aumento di oltre l'1% dei futures di Wall Street, scatenando reazioni positive sui mercati finanziari.

Una corte federale americana blocca temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli illegali stabilendo che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. Lo riportano i media americani, citando la decisione della Us Court of International Trade. I future sui listini di Wall Street salgono di oltre l'1% dopo la decisione della Us Court of International Trade di bloccare almeno temporaneamente i dazi di Donald Trump. I future sullo S&P 500 salgono dell'1,2%, quelli sul Nasdaq dell'1,6%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corte federale blocca i dazi di Trump: decisione scuote Wall Street

