Corte d' appello Usa ' i dazi Trump restano per ora in vigore'

La corte d'appello ha deciso di consentire che i dazi di Donald Trump restino per ora in vigore. Lo riportano i media americani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corte d'appello Usa, 'i dazi Trump restano per ora in vigore'

Corte federale blocca i dazi di Trump: decisione scuote Wall Street - Una corte federale americana ha temporaneamente bloccato i dazi imposti da Donald Trump, definendoli illegali e sancendo che il presidente non aveva l'autorità di imporli. 🔗continua a leggere

