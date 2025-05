Corte d’Appello Usa I dazi di Trump per ora restano in vigore

La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore. Questa misura garantisce la continuità delle politiche commerciali statunitensi, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una Corte d’Appello federale di Washington ha accolto nella serata italiana la richiesta della Casa Bianca di sospendere temporaneamente la decisione della Corte del Commercio Internazionale che aveva annullato la maggior parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump. Lo riferiscono i media statunitensi. IL RACCONTO DELLA GIORNATA. Il Tribunale federale per il commercio internazionale degli Stati Uniti aveva giudicato in mattinata come illegittimi i dazi che l’amministrazione guidata da Donald Trump ha imposto con il ricorso all’International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977, e ne ha quindi ordinato la sospensione. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore”

