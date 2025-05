Corte d' Appello Usa dazi Trump restano

La Corte d'Appello statunitense ha confermato che i dazi imposti durante l'amministrazione Trump rimangano in vigore, respingendo il ricorso contro le tariffe. Questa decisione rappresenta un'importante vittoria per l'ex presidente, che aveva subito un blocco temporaneo delle tariffe da parte di una Corte Federale.

21.41 La Corte d'Appello ha deciso di consentire che i dazi decisi da Donald Trump restino per ora in vigore. Lo riportano i media americani. Il presidente Trump ha vinto in appello il primo ricorso contro lo stop alle tariffe. Una Corte Federale americana aveva bloccato temporaneamente i dazi imposti dal presidente Trump definendoli illegali e stabilendo che il presidente Usa non ha l'autorità per imporre tariffe globali.

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali. 🔗continua a leggere

