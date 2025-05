Corso per alimentaristi per gli alberghieri Tommasetti Lega | Una tassa in più per le famiglie

Scopri il corso per alimentaristi rivolto agli studenti degli alberghieri presso l’istituto Tommasetti, un’opportunità importante per favorire la formazione professionale nel settore con costi accessibili. Aurelio Tommasetti solleva il problema delle nuove tasse per le famiglie, chiedendo maggiore chiarezza sul percorso formativo e sui relativi oneri aggiuntivi.

Corsi per alimentaristi estesi agli studenti degli alberghieri, Aurelio Tommasetti incalza De Luca sul percorso formativo che comporta costi aggiuntivi per le famiglie. Attraverso un’interrogazione presentata al presidente della Campania, che è anche assessore delegato alla Sanità, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Corso per alimentaristi per gli alberghieri, Tommasetti (Lega): “Una tassa in più per le famiglie”

Cerca Video su questo argomento: alimentaristi alberghieri Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Corso per alimentaristi per gli alberghieri, Tommasetti (Lega): “Una tassa in più per le famiglie” - Il consigliere regionale ha presentato un'interrogazione direttamente al governatore De Luca ... 🔗Si legge su msn.com

Corso Alimentarista - Il corso per alimentarista è funzionale ed obbligatorio per l’esercizio del ruolo di operatore socio sanitario. La raccomandazione da adottare consiste nel verificare l’affidabilità della scuola di ... 🔗Scrive nurse24.it