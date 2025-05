Corriere dello Sport | Non succede ma se succede…

Scopri le ultime novità su Corriere dello Sport, dove l’atmosfera è pronta a sconvolgersi: “Non succede, ma se succede…”. Antonio Conte si trova a Napoli, tra sogni e possibilità di un futuro azzurro, in attesa della risposta ufficiale del club sulla sua futura destinazione.

Corriere dello Sport: “Non succede, ma se succede.”"> L’atmosfera è quella delle grandi attese, dei finali sospesi tra realtà e suggestione. Antonio Conte è a Napoli, tra Chiaia e il mare, immerso in un paesaggio che sa di futuro. Un futuro che potrebbe presto colorarsi d’azzurro. La risposta definitiva al progetto di Aurelio De Laurentiis è attesa entro le prossime 48 ore, ma l’aria, secondo quanto racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, profuma già di svolta. L’incontro e l’indizio social Dopo il vertice di martedì a Roma con il presidente, i contatti tra le parti sono proseguiti anche ieri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Non succede, ma se succede…”

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero. 🔗continua a leggere

Guardiola arriva in Serie A Cosa succede