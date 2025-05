Corriere dello Sport – Juve Giuntoli in bilico | si va verso l’addio

La Juventus si trova in una fase di grande incertezza, con Giuntoli in bilico e un possibile addio ormai vicino. Dopo una stagione difficile, il club si prepara a un profondo cambiamento ai vertici societari, segnando un nuovo capitolo per la formazione bianconera.

2025-05-29 19:29:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: TORINO – Situazione incandescente in casa Juventus. Dopo una stagione tutt’altro che positiva, culminata con la qualificazione alla Champions League raggiunta all’ultima giornata, la ‘ Vecchia Signora ‘ si prepara a un riassetto totale dei vertici societari: dall’arrivo di Damien Comolli – ormai ex presidente del Tolosa dal 2020, proprio ieri ha rassegnato le dimissioni – al ritorno di Matteo Tognozzi (oggi direttore sportivo del Granada ma ex responsabile scouting bianconero) fino al ruolo, sempre più centrale, di Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Juve, Giuntoli in bilico: si va verso l’addio

