Corriere dello Sport – Gasperini allentore Roma diretta aggiornamenti e ultime news Calciomercato oggi live

Scopri gli ultimi aggiornamenti e le voci di calciomercato su Gian Piero Gasperini e la Roma, con notizie in tempo reale dal Corriere dello Sport. Segui le discussioni e le novità sulla possibile svolta che potrebbe rivoluzionare il club giallorosso nella stagione 2024-2025.

2025-05-29 11:23:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Il mistero è quasi svelato. Il grande punto interrogativo, sorto a novembre, riguardo il sostituto di Claudio Ranieri, sembra ormai aver ottenuto risposta. Gian Piero Gasperini è sempre più vicino alla panchina della Roma. Dopo l’incontro dell’allenatore con l’Atalanta che ha sancito la fine del rapporto, il club giallorosso sta spingendo per chiudere la trattativa il prima possibile. 11:32. Roma-Gasperini: attesa la fumata bianca. La trattativa economica tra la Roma e Gasperini è ormai definita. L’allenatore tende dalla sua casa di Torino le informazioni per l’incontro che potrebbe definire l’accordo finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Gasperini allentore Roma diretta, aggiornamenti e ultime news. Calciomercato oggi live

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero. 🔗continua a leggere

