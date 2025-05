Correte è stato papà Altro orrore in Italia | Fernanda uccisa in modo brutale davanti alla figlia

Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, insegnante e madre, è stata brutalmente uccisa davanti alla figlia, segnando un altro doloroso episodio di femminicidio in Italia. Un dramma che mette in luce la crescente emergenza delle violenze domestiche nel nostro paese.

In un’Italia sempre più segnata da episodi di violenza domestica, si consuma a Grugliasco l’ennesimo femminicidio che lascia sgomenta una comunità intera. Una tragedia che si è svolta in un silenzio lacerante, tra le mura domestiche, dove invece avrebbe dovuto regnare la pace. Questa volta, a perdere la vita è stata Fernanda Di Nuzzo, una maestra d’asilo di 61 anni, accoltellata a morte dal marito nella loro abitazione di via Moncalieri 47. La donna è deceduta questa mattina, poco dopo le 9, all’ospedale Molinette di Torino, dove era arrivata in condizioni disperate, intubata e ormai già in arresto cardiaco per un’emorragia massiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it