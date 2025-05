Corre sul palco e si sgancia il reggiseno | panico per Katy Perry durante il concerto – IL VIDEO

Durante il concerto di Katy Perry a Las Vegas del Lifetimes Tour, l'artista ha vissuto un imbarazzante incidente quando il suo reggiseno si è sganciato sul palco, scatenando il panico tra i presenti. Scopri il video e i dettagli di questo momento inaspettato durante il celebre show della cantante.

Katy Perry ha avuto un brutto incidente durante uno dei suoi concerto a Las Vegas del Lifetimes Tour. La cantante stava correndo sul palco quando il suo reggiseno si è sganciato. L’artista si è fermata di colpo per evitare di complicare la situazione. Katy Perry stava cantando “Part Of Me” del 2010 e, mentre attraversava il palco correndo in un minuscolo due pezzi, il suo top metallico si è aperto sul retro. Un tecnico qualche secondo dopo si è avvicinato alla cantante per risolvere il piccolo inconveniente tecnico. Katy Perry sta attualmente attraversando un periodo intenso del suo tour mondiale di 84 date, promosso in seguito all’uscita del suo settimo album in studio, “143”, accolto con critiche non troppo positive e probabilmente concepito in modo non del tutto efficace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it