Cordoba | Fiducioso per l’Inter! La squadra è molto decisa

Ivan Ramiro Cordoba, ex campione d’Europa con l’Inter, esprime grande fiducia e determinazione sulla squadra in vista della finale contro il PSG. Con la sua esperienza, il nostro ex difensore sottolinea la concentrazione e la voglia di vincere dei nerazzurri, trasmettendo entusiasmo e ottimismo ai tifosi.

Ivan Ramiro Cordoba, campione d’Europa con l’Inter nel 2010, ha raccontato i giorni precedenti di una finale e ha detto la sua su Sky Sport sulla partita con il Psg. FINALE – A pochissimi giorni dalla finale di Champions League contro il Psg Ivan Ramiro Cordoba ha detto la sua sull’ Inter: «Io sono sempre stato molto fiducioso da quando ho visto l’Inter affrontare queste partite di Champions League. Arrivano con una convinzione molto più forte rispetto alle altre occasioni. Li vedo molto decisi per la partita e sono fiducioso. La tifoseria è pazzesca, sarà qualcosa di importante così come è stato a Istanbul. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cordoba: «Fiducioso per l’Inter! La squadra è molto decisa»

