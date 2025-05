Coppola Juve bianconeri in pole position! Il piano per arrivare al difensore | cifre e tutti i dettagli del possibile colpo

La Juventus si trova in pole position nel mercato estivo per assicurarsi il giovane difensore Diego Coppola dell’Hellas Verona, con un piano ben definito e cifre pronte da investire. Scopri tutte le anticipazioni sui dettagli del possibile colpo bianconero e le ultime news sul calciomercato della Juventus.

Coppola Juve, bianconeri in pole position per il difensore dell’Hellas Verona: tutti gli aggiornamenti sul calciatore. Il calciomercato Juve lavora già anche in entrata. Secondo quanto riportato da L’Arena, la Juventus sarebbe in pole position per assicurarsi Diego Coppola, difensore centrale classe 2003 dell’Hellas Verona e punto fermo delle Nazionali giovanili italiane. I contatti tra le parti sono ben avviati e i bianconeri sarebbero pronti a chiudere l’operazione sulla base di 15 milioni di euro totali, suddivisi in 12 milioni di parte fissa e 3 di bonus. Il club torinese vuole affondare il colpo già nelle prossime settimane, per anticipare la concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Coppola Juve, bianconeri in pole position! Il piano per arrivare al difensore: cifre e tutti i dettagli del possibile colpo

