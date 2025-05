Copilot for Gaming | l’intelligenza artificiale di Microsoft arriva su Xbox

Scopri Copilot for Gaming, l'assistente intelligente di Microsoft che rivoluziona l'esperienza Xbox. Attualmente in versione beta, questa funzionalità integrata nell'app Xbox per dispositivi mobili offre ai giocatori supporto personalizzato, obiettivi e approfondimenti strategici, rendendo ogni sessione di gioco più coinvolgente e intuitiva.

Microsoft ha presentato ufficialmente Copilot for Gaming, una nuova funzionalità ancora in versione beta ma già destinata a cambiare profondamente il modo in cui i giocatori Xbox interagiscono con giochi, obiettivi e informazioni personali. Basato sull’intelligenza artificiale e integrato nell’app Xbox per dispositivi mobili, Copilot è un assistente virtuale progettato per offrire supporto in tempo reale, senza interrompere l’azione sullo schermo principale. Cos’è Copilot for Gaming e come funziona. Copilot for Gaming è pensato come un compagno digitale intelligente, accessibile tramite smartphone, che funziona da secondo schermo mentre si gioca su console o PC. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Copilot for Gaming: l’intelligenza artificiale di Microsoft arriva su Xbox

Approfondimenti da altre fonti

Microsoft ha iniziato a testare Copilot for Gaming su sistemi iOS e Android; NVIDIA, avanti tutta con l'intelligenza artificiale anche nei PC consumer; Microsoft dà il via ai test di Xbox Copilot, l'IA pensata per i giocatori; Dai PC Copilot+ ai monitor da gaming, le novità svelate da Acer. 🔗Cosa riportano altre fonti

Copilot for Gaming: l’intelligenza artificiale di Microsoft arriva su Xbox - Microsoft ha presentato ufficialmente Copilot for Gaming, una nuova funzionalità ancora in versione beta ma già destinata a cambiare profondamente il modo ... 🔗Lo riporta gamerbrain.net

Microsoft ha iniziato a testare Copilot for Gaming su sistemi iOS e Android - Microsoft ha pubblicato una versione preliminare di Copilot for Gaming. È disponibile in test su sistemi iOS e Android ed è accessibile tramite l'app mobile di Xbox. Attivando la funzione, l'assistent ... 🔗Da msn.com

Microsoft ha iniziato i test di Copilot for Gaming su dispositivi iOS ed Android - Microsoft ha avviato ufficialmente i test della versione preliminare di Copilot for Gaming, un assistente basato su intelligenza artificiale pensato per migliorare l’esperienza dei giocatori Xbox. Dis ... 🔗Come scrive msn.com

Microsoft’s AI Copilot is Entering the Gaming World – Here’s What You Need to Know