Controlli nei cantieri potenziati organici dei servizi di prevenzione e sicurezza Pisll

Scopri come i controlli potenziati nei cantieri si traducono in un organico più solido e qualificato nei servizi di prevenzione e sicurezza PisaLL nelle tre ASL toscane. Con l'inserimento di 25 nuove figure professionali, il sistema rafforza la tutela dei lavoratori e garantisce maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono 25 le nuove figure che rafforzeranno l’organico destinato ai servizi Pisll (prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) delle tre Asl toscane: undici alla Toscana Centro, otto alla Nord-Ovest e sei alla Sud-Est. Ventitré sono già in servizio, mentre due saranno assunti nelle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Controlli nei cantieri, potenziati organici dei servizi di prevenzione e sicurezza (Pisll)

