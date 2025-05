Controlli in una discoteca e in un risto-pub del centro irregolarità e sanzioni per un totale di 28 mila euro

Nelle recenti operazioni in una discoteca e in un ristopub del centro, le forze dell'ordine hanno rilevato irregolarità per un totale di 28 mila euro, attraverso controlli severi sulla sicurezza, sulla conformità delle autorizzazioni e sulla tracciabilità dei prodotti. La task force, coordinata dalla polizia, ha verificato il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza negli stabilimenti, garantendo una maggiore tutela per clienti e lavoratori.

Task force coordinata dalla polizia per verificare il rispetto delle autorizzazioni per la vendita di alimenti, l’osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolarità delle posizioni lavorative e la tracciabilità dei prodotti destinati ai potenziali clienti. L'ultima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli in una discoteca e in un risto-pub del centro, irregolarità e sanzioni per un totale di 28 mila euro

