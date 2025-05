controlli antidroga nei parchi sequestrate sostanze stupefacenti

La Polizia Locale di Modena prosegue con controlli antidroga nei parchi e nelle aree verdi della città, sequestrando sostanze stupefacenti e garantendo maggiore sicurezza per residenti e visitatori. Questi interventi mirano a tutelare il benessere pubblico, soprattutto durante la bella stagione, nelle zone più sensibili del territorio.

Proseguono con continuità i controlli della Polizia Locale di Modena sul territorio, soprattutto nelle zone considerate più sensibili e concentrandosi, con la bella stagione, in particolare nei parchi cittadini e nelle aree verdi, con l'obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità. Nel tardo pomeriggio di martedì, in seguito a segnalazioni da parte di residenti della zona, gli operatori del Comando di via Galilei sono intervenuti in abiti civili nel parchetto di via Francesco Nicoli, dove hanno controllato tre giovani, tutti nati a Modena e di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Due di loro sono risultati in possesso di 2,5 grammi di hashish ciascuno.