Controlli a Catania | chiusura per un risto-pub di Ognina e multe per una discoteca del centro

Scopri gli ultimi controlli a Catania con sospensioni di attività e multe, parte della task force dedicata alla sicurezza e alla legalità. Segui gli interventi della Polizia di Stato per garantire rispetto delle normative in ristorazione e divertimento nel centro della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Task force in azione per la sicurezza e la legalità. Proseguono intensamente i controlli straordinari della task force coordinata dalla Polizia di Stato a Catania, mirati a verificare il rispetto delle normative in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, regolarità dei lavoratori e tracciabilità degli alimenti. Questa volta le verifiche si sono concentrate su una discoteca del centro cittadino e un risto-pub nella zona di Ognina, con la partecipazione degli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Divisione Anticrimine della Questura, affiancati da numerosi altri enti tra cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Corpo Forestale, l’ASP e la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Controlli a Catania: chiusura per un risto-pub di Ognina e multe per una discoteca del centro

Catania, via Garibaldi, controlli della polizia alle attività commerciali: raffica di sanzioni - ...finalizzato a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e di salute pubblica. Questo controllo, che rientra nelle operazioni per la tutela della legalità, ha visto partecipare diverse forze dell'ordine e ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire un ambiente sicuro per i giovani e per la comunità. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Chiuso un chiosco frequentato da pregiudicati: non potrà lavorare per sette giorni; ADRANO, L’ATTIVITA’ DI UN BAR SOSPESA DALLA POLIZIA DI STATO PER 7 GIORNI: RITENUTO RITROVO ABITUALE DI PREGIUDICATI - Questura di Catania | Polizia di Stato; Adrano, bar ritrovo di pregiudicati: Questore ordina chiusura per 7 giorni; Adrano, troppi pregiudicati frequentano quel bar: il Questore sospende l’attività. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ancora controlli in centro: chiuso locale per carenze igienico-sanitarie a San Berillo - Una vasta operazione di controllo straordinario del territorio è stata coordinata, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato per verificare il rispetto delle autorizzazioni per la vendita di alimenti, ... 🔗Segnala catania.liveuniversity.it

Catania, controlli al centro storico: chiuso un locale illegale - A condurre le operazioni: il Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale, il Reparto Mobile di Catania ... ha permesso di individuare e controllare un locale facente parte di un ... 🔗catania.liveuniversity.it scrive

Movida Catania, controlli nei locali: chiuso un noto ristorante, sequestri e sanzioni - CATANIA – Le cronache delle ultime settimane hanno riproposto ... per attenuare le ripercussioni negative sulla sicurezza urbana. Il bilancio dei controlli Nel corso dei servizi eseguiti, ... 🔗Riporta newsicilia.it