Controllato dai carabinieri e trovato con la cocaina divisa in dosi

Nel corso di un’operazione antidroga ad Aprilia, i carabinieri hanno fermato un uomo di 58 anni, trovato in possesso di cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita. L'intervento dimostra l'efficacia dei controlli dei militari nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Ha portato all'arresto di un uomo di 58 anni il servizio antidroga dei carabinieri ad Aprilia. I controlli sono scattati la notte scorsa nell'ambito proprio di un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio i carabinieri della Sezione.

