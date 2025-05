Contrabbando in auto 411 sigari cubani

Scopri come la Guardia di Finanza ha sequestrato 411 sigari cubani di contrabbando nascosti in auto durante un controllo a Ponte Chiasso. Un modo illecito per aggirare i limiti di importazione, che ha portato al sequestro di un valore di oltre 11.000 franchi.

Nel baule, chiusi nei sacchetti della spesa, c’erano 411 sigari cubani di contrabbando trovati dalla Guardia di finanza del Gruppo Ponte Chiasso, durante il controllo di un’auto su cui viaggiava una coppia di cinesi residenti a Milano. Il valore era di circa 11mila franchi. Avendo superato il limite di 50 sigari per viaggiatore è scattato il sequestro per contrabbando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contrabbando, in auto 411 sigari cubani

