Conto alla rovescia per i primi concerti del Tricarico Estate ’25 Tour | le date

Scopri il conto alla rovescia per i primi appuntamenti del Tricarico Estate ’25 Tour, con date già confermate e foto esclusive di Checco Tonti. Dopo il successo del tour invernale, Francesco Tricarico torna dal vivo con emozionanti concerti all’aria aperta, tra musica e racconti, organizzati da Musiche Metropolitane.

foto di Checco Tonti MILANO – Dopo il tour invernale in piccoli teatri in tutta Italia, praticamente ovunque sold out, sono già confermati i primi concerti del Tricarico Estate ’25 Tour. Il viaggio fra musica e racconti di Francesco Tricarico (organizzato da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, con la regia di Franco Godi) riprende “open air” il 5 giugno all’Hiroshima Sound Garden di Torino, seguito da un concerto all’ora dell’aperitivo il 19 a Vergato (BO) e da una speciale partecipazione a Musicultura, il 20 giugno allo Sferisterio di Macerata. Le altre date fissate a oggi sono il 21 giugno a Carpi (MO), 28 giugno a Castiglion Fosco (PG), 21 luglio a Mottola (TA), 24 a Notaresco (TE), 26 ad Arezzo, 1° agosto a Bordighera (IM), 8 a Fano (PU), 17 a Monteriggioni (SI), 27 a Fiorenzuola D’Adda (PC), 29 ad Alghero e 5 settembre a Porto Sant’Elpidio (FM), mentre ulteriori appuntamenti sono in via di conferma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conto alla rovescia per i primi concerti del Tricarico Estate ’25 Tour: le date

