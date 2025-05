Continueremo ad ascoltare i cittadini

Il coordinatore della DC a Ravenna, Mauro Bertolino, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto nel comune, sottolineando come il lavoro iniziato dal partito abbia già radici profonde in tutta Italia. Continuare ad ascoltare i cittadini sarà fondamentale per costruire un futuro di collaborazione e sviluppo nel territorio.

"Come coordinatore provinciale esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto nel comune di Ravenna. Il seme gettato della Dc ha mostrato di avere già radici importanti come del resto sta succedendo in tutta Italia". Così Mauro Bertolino, capolista della Dc alle recenti elezioni amministrative di Ravenna, ringrazia le "circa 900 persone" che "hanno espresso la loro appartenenza a questo progetto che si fonda sull'ascolto del territorio da parte di una squadra con competenze in tutti i settori compreso quello giovanile con ragazzi e ragazze he hanno scelto di far parte della nostra squadra". "La squadra – prosegue Bertolino – continuerà e amplierà l'azione di ascolto e interazione col territorio interfacciandosi con l'Amministrazione comunale affinché le problematiche riscontrate vengano risolte; chi mi conosce sa che ho sempre fatto questo tipo di politica che tante situazioni ha risolto e continueremo a farlo in maniera ancora più efficace con una squadre ricchissima di competenze come la nostra".

