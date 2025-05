Continuano a succedere cose assurde in Un posto al sole | Michele torna a camminare

Nel mondo di "Un Posto al Sole" continuano a succedere eventi sorprendenti, tra ritorni incredibili come Michele che riacquista la mobilità e misteriose conversazioni con l'aldilà. La saga della sensitiva prosegue, svelando segreti e confronti intensi, mentre le relazioni tra i personaggi si complicano sempre di più. Non perdere gli ultimi aggiornamenti su questa storyline ricca di colpi di scena!

La saga della sensitiva che parla con i morti dall’aldilà continua. Michele rivela all’infermiera di averla spiata mentre si adoperava in questi riti esoterici e chiede di saperne di più. Il tutto mentre – altro miracolo – da paralizzato torna a camminare. Dall’altra parte del palazzo, Luca inizia a mentire a Giulia su una cosa importantissima. Lei gli ha chiesto di sposarlo e, dopo il "sì", sta organizzando il matrimonio. Oltre ad avere già comunicato ad amici vicini e lontani del lieto evento. Ma lui in realtà non ne ha nessuna intenzione e la sta solo prendendo in giro, ma non ha il coraggio di dirglielo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it