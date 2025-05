Continua la rassegna musicale sulla spiaggia con la musica degli Heavy Sound

Continua la rassegna musicale estiva sulla spiaggia del bagno Lupo Trauma Locale, con un appuntamento imperdibile domenica 1 giugno alle 18. Sul palco saliranno gli Heavy Sound, quintetto che propone un’energia potente e melodie stratificate di ispirazione collettiva, perfette per vivere un’atmosfera coinvolgente e autentica.

🔗 Leggi su Ravennatoday.it Š Ravennatoday.it - Continua la rassegna musicale sulla spiaggia con la musica degli Heavy Sound

