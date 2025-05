continua la mostra confluenze a castiglion fiorentino

Scopri la mostra "Confluenze" a Castiglion Fiorentino, un appuntamento imperdibile fino al 16 giugno 2025, che unisce pittura, scultura e innovativi linguaggi artistici con materiali di scarto. Un'occasione unica per esplorare l'arte contemporanea e scoprire le promising espressioni creative del territorio.

Arezzo, 29 maggio 2025 – A Castiglion Fiorentino c ontinua fino al 16 giugno la quarta edizione di “Confluenze”, la collettiva di artisti che spazia dalla pittura alla scultura, dalla ceramica ai linguaggi artistici piĂą innovativi come quelli realizzati con materiali di scarto. L’interessante mostra, che raccoglie le opere di ben 65 artisti, è allestita nella restaurata chiesa di Sant’Agostino ed è stata inaugurata domenica 18 maggio. Ad organizzare l’evento è l’Assessorato alla Cultura di Castiglion Fiorentino. Sull’argomento, l’Assessore Massimiliano Lachi ha dichiarato: “Una manifestazione in continua crescita che si propone d’incentivare e promuovere la conoscenza della produzione artistica del territorio, attraverso l’esposizione di opere realizzate con tecniche differenti tra loro, dalla pittura alla scultura, dal college alle composizioni realizzate con materiali di scarto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it