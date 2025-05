Continassa Juve | una settimana di pausa prima della ripresa per il Mondiale per Club novità sulle condizioni di Perin!

La Juventus si concede una settimana di pausa alla Continassa prima della ripresa del cammino verso il Mondiale per club, con novità sulle condizioni di Perin e aggiornamenti su infortuni, recuperi e probabili formazioni. Scopri tutte le ultime notizie direttamente dalla sede bianconera, per prepararti al meglio ai prossimi impegni.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Una settimana di pausa per i bianconeri dopo la fine del Campionato di Serie A. Questa stagione, come tutti sappiamo, non è finita ieri a Venezia, ma continua negli Stati Uniti, dove nella seconda metà del mese la Juve è chiamata a disputare la prima edizione del Mondiale per Club FIFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com