Conte verso la permanenza rivelate le condizioni del tecnico | i dettagli

Scopri tutte le ultime novità su Antonio Conte e il suo possibile ritorno al Napoli, con aggiornamenti esclusivi sulle condizioni e i dettagli emersi nelle ore più calde. Rimanete sintonizzati per conoscere la decisione ufficiale del tecnico e come questa potrebbe influenzare il futuro dei partenopei.

Ore caldissime in casa Napoli, con i partenopei che attendono fiduciosi la decisione finale di Antonio Conte riguardo al suo futuro. In tal senso, arrivano aggiornamenti da Paolo Paganini. Più volte accostato alla Juventus negli ultimi giorni, il futuro del tecnico leccese sembrava ormai distante dalle pendici del Vesuvio. La svolta sembrerebbe essere arrivata nella giornata di ieri, al termine di intensi colloqui con il patron azzurro che avrebbe messo sul tavolo pesanti garanzie d’investimento. Le richieste di Conte. Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, la prima richiesta del tecnico leccese sarebbe stata un ritocco dello stipendio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte verso la permanenza, rivelate le condizioni del tecnico: i dettagli

