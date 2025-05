Conte sempre più deciso a restare si attende la comunicazione ufficiale del club Sky Sport

Antonio Conte sembrerebbe sempre più deciso a rimanere alla guida della sua squadra, con l'attesa della comunicazione ufficiale da parte del club di Sky Sport. L'allenatore, già sotto contratto per due anni, avrebbe sciolto le riserve e potrebbe presto ufficializzare il suo prolungamento, smentendo le voci di una possibile separazione. Rimanete aggiornati per tutte le novità sulla situazione di Conte!

. È il fascione di Sky Sport 24. Antonio Conte avrebbe sciolto le riserve e sarebbe a un passo dalla permanenza. Non c’è nulla da firmare, Conte ha già un contratto. Ha ancora due anni ma sembrava che dovesse andare via al termine del campionò e invece ci ha ripensato. Di Marzio scrive su X: Antonio Conte sempre più verso la permanenza. #SerieA @SSCNapoli, Antonio #Conte sempre più verso la permanenza. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 29, 2025 Lo stesso Di Marzio scrive che è in corso l’incontro tra Furlani e Allegri per la firma del contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte sempre più deciso a restare, si attende la comunicazione ufficiale del club (Sky Sport)

