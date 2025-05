Conte rimane a Napoli

Antonio Conte resta a Napoli! Il tecnico, fresco vincitore dello Scudetto, ha deciso di continuare la sua avventura partenopea anche nella prossima stagione. Una scelta che segna un momento di stabilitĂ in un calcio italiano in continua evoluzione. Con Conte al timone, il Napoli punta a consolidare il suo status tra le grandi del calcio europeo. Chi sa, magari potremmo assistere a nuove straordinarie imprese!

2025-05-29 22:16:00 Calcio italiano: Resta. Antonio Conte continuerĂ a guidare Napoli per la stagione 2025-26 Nonostante tutte le voci che erano uscite negli ultimi giorni. L’allenatore italiano, campione dello “Scudetto” lo scorso venerdì con la squadra nel sud dell’Italia, ha accettato di continuare Aurelio de laurentiis, Proprietario del club “Partenopeo”. Ha annunciato il trattamento nei suoi social network. “Vai avanti a tutta velocitĂ . PiĂą forte di prima!” Ha scritto un ADL radioso per essere stato in grado di mantenere Conte . E che non ha colpito gli spaventati come ha fatto all’Inter, o come è successo con Luciano Spalletti due anni fa, quando hanno vinto il terzo “Scudetto” della storia della squadra napoletana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

