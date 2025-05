Conte resta sulla panchina del Napoli

Antonio Conte rimane sulla panchina del Napoli, pronto a difendere il titolo di campione d'Italia. Dopo un incontro importante, il club ha ufficializzato la conferma, rafforzando la voce di un progetto ambizioso e vincente.

AGI - Antonio Conte difenderà il titolo di campione d'Italia in carica sulla panchina del Napoli. Dopo il vertice di questa sera, Aurelio De Laurentiis ha postato su X una foto con Conte scrivendo "Avanti tutta, più forti di prima". Poi è arrivato anche l'annuncio ufficiale del club partenopeo con un video diffuso sui canali social. " Con Te Ag4in " si legge nella didascalia mentre scorrono le immagini accompagnate dalle parole che il tecnico salentino aveva pronunciato prima della gara con il Cagliari. "Possono cambiare i calciatori, possono cambiare gli allenatori, possono cambiare i proprietari del club, ma quello che non cambia, non cambierà mai, è la passione, la passione di questo popolo, la passione di questa città " aveva detto Conte e viene riportato nel video che si conclude con le iconiche immagini della festa scudetto prima al Maradona, venerdì, dopo il successo sul Cagliari, e poi sul lungomare di Napoli in occasione della sfilata con i bus scoperti dello scorso lunedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Conte resta sulla panchina del Napoli

