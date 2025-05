Conte resta sulla panchina del Napoli sui social il video ufficiale

Scopri il video ufficiale che conferma Antonio Conte ancora sulla panchina del Napoli, pronto a difendere il titolo di campione d'Italia. Dopo il vertice e il messaggio di De Laurentiis, i tifosi possono festeggiare il ritorno del tecnico nel cuore dei social.

NAPOLI - Antonio Conte difenderà il titolo di campione d'Italia in carica sulla panchina del Napoli. Dopo il vertice di questa sera e il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis ("Avanti tutta, più forti di prima"), arriva anche l'annuncio ufficiale del club partenopeo con un video diffuso sui c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Conte resta sulla panchina del Napoli, sui social il video ufficiale

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

