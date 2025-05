Conte resta al Napoli! Scelta definitiva dell’allenatore | tramonta il grande sogno della Juve Cosa è successo dopo l’incontro con De Laurentiis

Antonio Conte ha deciso di restare al Napoli, confermando la sua permanenza e interrompendo le voci di un suo passaggio alla Juventus. L'incontro tra l'allenatore e De Laurentiis si è concluso senza esito favorevole per i bianconeri, chiudendo definitivamente il sogno di una sua conquista in bianconero.

Conte resta al Napoli e non sarà il nuovo allenatore della Juve: la scelta dell’allenatore sul proprio futuro. I dettagli. È terminato l’incontro tra Conte e De Laurentiis e non arrivano buone notizie per la Juve. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore ha deciso di restare al Napoli e si sarebbe già programmata la prossima stagione. #SerieA @sscnapoli, terminato l'incontro tra #Conte e la dirigenza: l'allenatore ha confermato la volontà di restare e si è iniziato a parlare di programmi per la prossima stagione. @SkySport pic.twitter.coms0rWBvv8Y5 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 29, 2025 CONTE – «Terminato l’incontro tra Conte e la dirigenza: l’allenatore avrebbe confermato la volontà di restare e si è iniziato a parlare di programmi per la prossima stagione». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte resta al Napoli! Scelta definitiva dell’allenatore: tramonta il grande sogno della Juve. Cosa è successo dopo l’incontro con De Laurentiis

Oriali risponde sulla frase: «Non posso andare dove va lui». Ma nessuna smentita su Conte alla Juve - Il Napoli si esprime attraverso Oriali riguardo alla dichiarazione che esclude un possibile approdo di Antonio Conte in altre squadre. 🔗continua a leggere

